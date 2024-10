Muchos rostros conocidos han acudido a los Premios 'Bazaar Women of the year', donde se premian a mujeres extraordinarias. En la alfombra roja se pudo ver a influencer como María Pombo, con su marido Pablo Castellano, Victoria Federica, Lucía Rivera o Laura Escanes, quien ha hablado con la prensa.

La joven influencer ha asegurado que se encuentra "con el corazón abierto": "La vida y el amor son maravillosos, que venga lo que tenga que venir que yo lo recibo encantada". Preguntada sobre qué tiene que tener un hombre para conquistarla, Laura Escanes ha explicado que quiere un chico que sea "sincero y fiel", algo que ha originado que el periodista le pregunte si es una indirecta, en referencia a su expareja, Álvaro de Luna.

"No, no, eso lo queremos todos", ha destacado la joven influencer, que, además, preguntada sobre si quiere que cante, como su exnovio, ha asegurado que "mejor que no cante".