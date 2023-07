El pasado 14 de julio, Kiko Rivera despertaba la preocupación de todos sus fans. "La vida me vuelve a dar un susto", aseguraba entonces. Tras someterse a diversas pruebas, el DJ ha develado la incógnita a través de Instagram hace apenas dos horas: "Hoy es un día importante para mi vida, hoy salimos de dudas con el cateterismo. Una parte de mi corazón no funciona en condiciones, pero no se alarmen todavía sigo vivo y con ganas de vivir", asegura.

En el texto, Rivera ha agradecido el cariño que ha recibido de su mujer, Irene Rosales, y sus hijos, que están a su lado en estos delicados momentos. "Quiero agradecer a Dios por darme otra oportunidad para ver crecer a mis hijos y también enmendar mis errores que no son pocos (...) No quiero olvidarme de mi mujer, lo más importante de mi vida sin duda. Te amo por encima del mundo".

Pero, quizá lo más sorprendente de su texto sean las palabras que dedica a su madre, Isabel Pantoja, quien, desvela el artista, ha ido a visitarle tras años sin tener ningún tipo de relación. "Gracias, mamá, por venir a verme y por pasar esa tarde juntos que para nosotros fue tan necesaria. Perdón. Perdón por las formas, perdón por no saber controlarme y perder los nervios de una manera que no me caracteriza. Mi corazón necesita sanarse y para ello os necesito a todos, y así va a ser".