Katy Perry ha sorprendido repartiendo pizza a los fans que estaban acampados a las puertas de su hotel. "Horas después de presentar su nuevo álbum, '243', se percató de que un gran número de fans estaba ahí y encargó unas pizzas", explica Tatiana Arús, que muestra en el vídeo principal de esta noticia cómo la cantante bajó a saludar a sus fans y repartir las pizzas. Por otro lado, la cantante también dejó a todo el mundo alucinado con su actuación en Rock in Río 2024.

"No dejó a nadie indiferente porque la puesta en escena es espectacular", destaca Tatiana Arús, que enseña cómo la artista comenzó "boca arriba y suspendida en el aire". Además, no faltaron los fuegos artificiales. Otro momento destacado de su actuación cuando subió a un fan al escenario por ser del mismo horóscopo. Por su parte, Mariah Carey congregó a unas 50.000 personas en el festival. "Lo que más me gustó es el momento diva cuando se quiere realizar un selfie en directo y sus estilistas le colocan y ponen más laca en el pelo", afirma la colaboradora.

Por último, Karol G congregó, al igual que Katy Perry, a 100.000 personas en su actuación. "Ofreció un show del que todo el mundo ha hablado muy bien", afirma Tatiana Arús, que explica que "estuvo interpretando sus temas con fuentes de agua que salpicaban en directo".