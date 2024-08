¿A quién no le ha pasado eso de encontrarse con una persona a la que no ve hace mucho tiempo y pensar que ha envejecido muchísimo? Es lo que le ocurre a Juan y Medio cuando se encuentra con sus compañeros de colegio, reconoce él mismo en su programa 'La tarde aquí y ahora' de Canal Sur.

"Me hace ilusión verlos, qué mal han envejecido todos, de verdad. Los veo y me hace una ilusión porque los veo tan decrépitos y yo estoy tan bien. Me da también una pena de ellos... Creo que fueron a cursos muy superiores al mío, porque tú ves mi cutis y el de ellos y no hay color", confiesa.

Aruser@s recoge este divertido momento y Alfonso Arús le advierte de que este pensamiento es más común de lo que cree. "Ellos están pensando lo mismo de ti", añade Angie Cárdenas.