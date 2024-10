Un joven español llamado Miguel trabaja haciendo órganos y pieles artificiales para los más pequeños. El científico tenía que pagar 50.000 euros para ir a la segunda mejor universidad del mundo y el creador de contenido @ceciarmy ha conseguido ayudarle a llegar al objetivo para que el joven pueda acudir a esa universidad. Miguel y el influencer han subido un vídeo para agradecer a todas las personas que le han ayudado a cumplir el objetivo.

"Mi vida siempre ha sido un ir y venir, recorriendo distintas universidades y formándome al máximo, pero esta vez me encontré con una barrera que no podía superar solo, la económica", expone el joven en el vídeo, que agradece a cada persona que ha aportado su granito de arena para que esté en la segunda mejor universidad del mundo. "¿Mi objetivo? Ayudar a muchas personas creando órganos artificiales y de alguna forma devolver a España todo lo que me ha dado", afirma emocionado.

"Es una auténtica eminencia", expone Hans Arús, que espera que cuando acabe en esa universidad vuelva a España. "Es injusto y contraproducente porque un talento así se pierde si no puede pagar ese dinero", opina Alba Gutiérrez.