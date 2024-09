Un creador de contenido decide hacer una tarta para el aniversario con su mujer pero el resultado no es el esperado. "Esto es una puta mierda, le voy a pegar un trucazo a la tarta que se va a ir a tomar por culo", comenta el joven rabioso porque que no consigue que le salga el paso que le toca hacer.

"A la mujer se le queda abajo, pero a mí me flota", explica el hombre. Su esposa le dice que está rica para animarle, pero no lo consigue. "Esto no es una tarta, esto es una mierda", expone el marido tras el cumplido de la chica, a la que le asegura que ha hecho todos los pasos iguales.

"Lo que provoca más desazón es ver que a la señora del tutorial se le queda en una posición y a ti no", afirma Alfonso Arús. Para Tatiana Arús es un problema de los vídeos de tutoriales supereditados de TikTok que duran 5 segundos. "Dices qué fácil, pero luego en el vídeo se saltan un montón de pasos", afirma la tertuliana.