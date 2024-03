"¿Cambiarías a tu pareja por diez millones de euros?", pregunta Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde destaca que Patricia Benítez "ni se lo plantea". "Un minuto antes de empezar el programa ha dicho por qué planteamos esta tontería", confiesa el presentador sobre la colaboradora. Y es que el debate ha surgido tras el viral que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia, donde un joven ha salido a la calle micrófono en mano para preguntar a varias parejas sobre el tema.

Una chica afirma que no dejaría a su novio por diez millones de euros porque llegó en su peor momento y la ha ayudado mucho: "No cambiaría lo que siento por dinero". Por su parte, su novio, que se encuentra presente, desvela que sí la cambiaría, ante la reacción atónita de la novia. "¿Me lo estás diciendo de verdad?", pregunta la joven a su chico, que insiste en que sí: "Tú me pusiste los cuernos en la discoteca".

"¿Lo vas a decir frente a la cámara?", pregunta indignada la chica al joven, que insiste en que sí que la cambiaría. "Estoy flipando, la verdad", afirma la chica decepcionada.