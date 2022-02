Chanel Terrero no para de recibir críticas, muchas de ellas injustificadas, tras ganar el Benidorm Fest y convertirse en la representante de España en Eurovisión. A estos comentarios negativos se ha sumado la opinión de Josemi Rodríguez-Sieiro.

El periodista especializado en crónica social ha arremetido contra Chanel durante una intervención en 'Más de uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero. Josemi ha mostrado su desagrado hacia el nombre de la cantante: "No puede nadie llamarse Chanel...". Seguidamente, después de que una tertuliana comentase que habría sido una decisión de su madre, Rodríguez-Sieiro ha elevado el tono: "¡Pues te cambias y te pones Paquita, coño!".

"Es una carencia, una carencia de cultura en la vida", espetaba el periodista mientras continuaba arremetiendo contra la ganadora del Benidorm Fest: "Chanel, ¿cómo te llamas Chanel? Porque no has podido nunca tener un traje de Chanel, no has podido tener un bolso de Chanel, no has podido tener nunca un Chanel en tu cuerpo. No le pongas a la niña Chanel, ¡hombre!".

Chanel, en el centro de la polémica por el televoto del Benidorm Fest

Tras visionar el vídeo que acompaña a la noticia, Alfonso Arús ha querido echar un capote a Chanel: "A mí me sabe mal por Chanel. Lo ha dado absolutamente todo, se lo ha currado, baila muy bien, canta muy bien... y al final está recibiendo por todos lados". Estas palabras del presentador de 'Aruser@s' se producen un día después de que la organización del Benidorm Fest explicase en rueda de prensa que Chanel había recibido tan solo el 3,9% del voto telemático a diferencia de Tanxuguerias, que obtuvo el 70%.