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José Andrés, Premio Vanity Fair Personaje del Año 2026: "Quién me lo iba a decir a mí"

"Quién me iba a decir a mí que me iban a poner en la portada de 'Vanity Fair", destaca José Andrés, que afirma que aunque le han puesto a él "es lo que hace" todo el equipo.

José Andrés, Premio Vanity Fair Personaje del Año 2026: "Quién me lo iba a decir a mí"

El exitoso chef asturiano José Andrés ha recibido el Premio Vanity Fair Personaje del Año 2026 por su labor solidaria, un galardón que le ha sorprendido, como reconoce en este vídeo. "Quién me iba a decir a mí que me iban a poner en la portada de 'Vanity Fair", destaca José Andrés, que bromea sobre la reacción de sus hijas: "Es divertido, mis hijas me preguntan que a quién he tenido que cocinar para convencerles". "Aunque me han puesto a mí en portada, no es lo que hago yo, es lo que hacen ellos", señala el chef, acordándose de su equipo.

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