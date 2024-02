Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s una conversación entre Jorge Sanz y Bertín Osborne en la que hablan sobre cómo afectó el COVID a Antonio Resines. "Le dio fuerte", cuenta el actor, que desvela qué fue lo que dijo Resines al despertar: "Ha debido de darme fuerte porque me acaban de dar un premio nacional, que en este país hasta que no te mueres no te dan un premio grande". "Sí, me lo contó, que lo había pasado fatal", afirma, por su parte, Bertín Osborne.

Desde el plató de Aruser@s destacan que "Jorge Sanz dice una verdad como un templo" y aplauden la serie que hace junto a Resines: "Estos dos juntos son alguna de las parejas que más me gustan".