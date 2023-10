Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s las declaraciones del arquitecto Joaquín Torres en las que ha lanzado un zasca a Tamara Falcó. "Asumo que mi arquitectura no le gusta a mucha gente y que, para gustar este tipo de arquitectura, hay que tener criterios estéticos, artísticos y arquitectónicos que esta niña no tiene", ha afirmado el arquitecto después de que la marquesa de Griñón haya criticado la lujosa casa que le diseñó para vivir junto a Íñigo Onieva.

Y es que Tamara Falcó ha afirmado que su casa está hecha para que todo el mundo vea el interior. "Eso es una auténtica estupidez", ha resaltado Torres, que ha destacado que "si está muy acristalada será para que tú puedas ver de dentro a afuera o no de fuera para dentro". "Durante el día se ve un punto negro, no se ve nada", ha insistido el arquitecto, que ha lanzado otro duro zasca a Tamara Falcó: "Si quieres vivir de una manera aislada, no te vas a un bloque de viviendas y compras el ático que está adosado a dos áticos más".

Tatiana Arús ha explicado que la propia Tamara Falcó ha afirmado que, "quizás, se precipitó a la hora de adquirir este ático".