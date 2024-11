La fiesta de Halloween en la Casa Blanca ha dejado una imagen de lo más curiosa. Comprometida con impulsar la lectura entre los más pequeños, Jill Biden, la mujer del presidente Joe Biden, se disfrazó de oso panda para celebrar la noche más terrorífica del año y, además, obsequió a los niños regalando ejemplares de libros.

La elección del disfraz de la primera dama ha causado revuelo entre los tertulianos de Aruser@s. "Hay muchos disfraces en Halloween, pero de oso panda, ¿es un poco extraño no?", pregunta Óscar Broc. "Lo que no tiene sentido es que él no vaya disfrazado", opina Tatiana Arús. Y es que, el mandatario Joe Biden también quiso participar en la celebración regalando caramelos y otros obsequios a los niños, mostrando cercanía con aquellos que se acercaban a jugar a 'truco o trato', pero no se disfrazó.