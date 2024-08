Las cortantes respuestas virales de Jesús G. Maestro son tendencia en redes sociales. Esta vez, el crítico literario, escritor y profesor en la Universidad de Vigo ha querido dar su opinión cuando ha salido a debate, mientras charla con sus seguidores, el "conocer a gente nueva".

"No tengo ganas de conocer a nadie, porque las probabilidades de que esa persona sea un plasta, un pesado o un insoportable son magnas", asegura tajante. "Yo solo conozco a una persona que quiero y las demás me sobran todas", sentencia, entre risas, el profesor.

Esta frase le ha recordado a Alfonso Arús un comentario que hizo en su día Luis Aragonés: "No me presenten a nadie, no quiero conocer a nadie".