Isabel Rábago critica los discursos en los Premios Goya: "Me parecen de una hipocresía absoluta"

"Me parece muy bien que se acuerden de Palestina y vayan en contra de Trump, pero me encantaría que fueran sinceros", señala Isabel Rábago, que afirma que muchos de los discursos en los Goya "no son compartidos".

Alfonso Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia la crítica de Isabel Rábago a los discursos que se dan en los Premios Goya. "Me parecen muy bien todos los discursos que se dan en los Goya, me parece estupendo, pero yo muchos de ellos no los comparto porque me parecen de una hipocresía absoluta", afirma la periodista.

"Estoy segura que muchos de los discursos que se dan en los Premios Goya no son compartidos", asegura la periodista, que destaca que "tienen otros pensamientos, pero no se atreven que dar el paso por la cancelación en el mundo del cine". "Me parece muy bien que se acuerden de Palestina y vayan en contra de Trump, pero me encantaría que fueran sinceros", señala Isabel Rábago, que explica que "es muy difícil expresar lo que piensas cuando tienes a tus jefes sentados en las butacas, esos que te dan el dinero y de esos de los que dependen".

Tras escucharla, Andrés Guerra desmonta el argumento de Isabel Rábago: "Si fuera a la alfombra roja como otros periodistas vería que lo que dice no tiene ningún fundamento, porque lo que dicen en la alfombra roja, sin micro, dicen lo mismo".