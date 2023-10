Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s la portada en exclusiva de la revista 'Lecturas' sobre la boda de Isa Pantoja con Asraf Beno. En la portada, además de la pareja, aparece el presentador Jorge Javier Vázquez y la prima de la novia, Anabel Pantoja. Quienes faltaron a la boda fueron su madre, Isabel Pantoja, y su hermano, Kiko Rivera. "Fue curioso porque quien sí estuvo presente de alguna forma fue 'tito' Agustín, porque le incluyeron en la lista de canciones que sonaron en la boda", cuenta Tatiana Arús, que afirma que "es un poco feo que no incluya a su madre pero sí a él".

Por su parte, Alfonso Arús analiza el look de los presentes: "Sinceramente, veo mucho negro". "Entiendo que los chicos vayan de esmoquin, pero el negro de Anabel me chirría para una boda", destaca el presentador en el plató, donde Angie Cárdenas afirma que "protocolariamente no es adecuado ir de negro a una boda". Por otro lado, Alfonso Arús destaca que los que estuvieron presentes han dicho que nunca habían visto tan radiante y luminosa a Isa Pantoja, que se cambió hasta en dos ocasiones de look.