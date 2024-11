La infidelidad es un tema recurrente en Aruser@s. Los colaboradores del programa han sido testigos de las surrealistas formas para descubrir que tu pareja es infiel. Desde reflejos en fotos a cambiar el usuario en plataformas. Sin embargo, el viral que presenta Hans Arús ha dejado a los tertulianos ojipláticos al descubrir cómo una mujer se dio cuenta de que su pareja le estaba engañando con otra persona gracias a un sencillo truco.

"Bebé, te dejaste una pestaña en casa jaja", le escribió el novio junto a una foto donde se veía la extensión. "Me parece a mí o tienes tantas ganas de quedarte a vivir aquí que el inconsciente te desarma?", le dice bromeando el chico. "¡Qué raro!, no veo que se me haya caído nada", responde la chica. El chico, al ver que posiblemente le ha "pillado" intenta desviar la conversación y le dice "que se olvide del tema".

Para la novia, sin embargo, es demasiado tarde. Ha comenzado a idear el plan que desmontará a su chico. La joven decide escribirle a la mujer que le hace las pestañas y esta le asegura que las suyas no son ese modelo. "Vos usas volumen tecnológico, ¿por qué?", pregunta la esteticién.

"Devuélvele las pestañas a la que corresponda, pero a mí la cara de cornuda no me la ves más", sentencia la novia vía WhatsApp a su novio, tras la confirmación de la esteticién.

"Un descubrimiento de la manera más sutil, más fácil y absurda", opina Angie Cárdenas.