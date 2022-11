"¡Ahí lo tenéis!", exclama con orgullo Alfonso Arús. "Primero estaba fuera, luego un día fue invitado y ahora, viendo el éxito que ha generado, la propia organización lo utiliza como 'speaker'", comenta el presentador de Aruser@s.

Así está siendo la meteórica carrera del operario que indica a los turistas dónde está el metro en el Mundial de Qatar, más conocido como "metroman". Un artista que Aruser@s descubrió ya en sus inicios.

Los colaboradores del programa ponen el foco en su cambio de look, "con el gorro, las gafas... solo le falta perrear", observa Tatiana Arús. Todas las gradas pueden ver su actuación a pie de estadio a través de las pantallas gigantes y no hay un alma que no coree su éxito "¡Metro! ¡Metro! ¡Metro!".

"El equipo de márketing del Mundial sabe lo que hace. Este tío es un imán", señala Òscar Broc.