Iñaki Urrutia, sobre los propósitos de Año Nuevo: "¡Relájate! No los vas a cumplir"

Con la bienvenida del año llegan los propósitos. Nunca falla. Por eso, Alfonso Arús ha mostrado el último viral que Iñaki Urrutia ha colgado en sus redes sociales.

"¿Estáis con los propósitos de Año Nuevo? Pues relájate, porque no los vas a cumplir", asegura el cómico antes de nada. Lo de "ir cuatro días a la semana al gimnasio" se transformará en ir "solo las dos primeras semanas". "¿Aprender inglés? 'Of course', no vas a aprender más, y lo de leer... ¡Será de lo que leas en el TikTok!", bromea Urrutia.

David Broc está de acuerdo con el humorista: "Es mejor no tener nada y que fluya la vida". A Óscar Broc le gustaría saber el porcentaje de gente que tiene pagado el gimnasio y luego no va. "Seguro que es muy elevado", señala.