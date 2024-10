Iñaki Urrutia comparte a través de un vídeo en su perfil de Instagram una reflexión sobre los cirujanos tras su reciente paso por el quirófano. "Este julio me operaron de la muñeca derecha y cuando me desperté de la anestesia, me habían escrito en el brazo con rotulador algo así como 'aquí'", comienza explicando el humorista.

"Pensé, ¿lo tienen que marcar con rotulador?", dice alucinado. "Que yo sepa, un cirujano tiene muchas cosas en la cabeza y está muy liado; tienen que leer el informe, pero solo tienen que leer derecha o izquierda, ¿cuántas cosas habrán operado?", ironiza. "Yo no digo que tenga una hostia un cirujano, pero sí que la tiene", bromea le humorista.

El zasca de Urrutia ha desatado la risa entre los tertulianos en el plató de Aruser@s. Puedes ver las bromas que han hecho sobre ello en el vídeo que acompaña esta noticia.