¿Qué pasa cuando estás buscando plaza en un parking y el otro auto no se va? "Tiene más razón que un santo", comenta Alfonso Arús que presenta el 'zasca' deIñaki Urrutia hablando sobre lo que le ocurre enlos aparcamientos.

En palabras del humorista: "Cuando tú acabas de aparcar y te viene otro coche y te dice eso de, '¿te vas?', y le dices que no, y ves que empieza a hacer aspavientos… pero caballero, que he aparcado yo, no se enfade, busque otro sitio… a ver si voy a tener la culpa de haber aparcado".

Sin embargo, cuando sucede al revés, el humorista opina lo siguiente de la persona que ocupa la plaza de parking: "¿Qué haces en el coche? He dado dos vueltas y te he visto dos veces, ¡vete ya!".

Los tertulianos están de acuerdo en que si el perjudicado en no encontrar la plaza eres tú "el cuento cambia". David Broc sospecha que "a veces" hay gente que "no se va del coche para fastidiar".