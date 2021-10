Ana Morgade apareció en la alfombra roja de la Seminci vestida con un portatrajes como alegato en favor de la diversidad corporal: "No me aprieta, no me tira, no me asusta, y representa lo que soy, mejor o peor: una comediante", explicaba su cuenta de Instagram.

Las redes sociales apoyaron la iniciativa de la humorista y Angie Cárdenas ha querido homenajearla en Aruser@s vistiendo de la misma forma, aunque ella lo ha decorado a su manera: "Tiene múltiples utilidades: más escotado, más abierto, con hombreras...", comenta Alfonso Arús.

Otro momento destacado

