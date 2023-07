Como si fuera un sofá o una cama. Así se tumba el hombre que protagoniza este vídeo viral de Twitter en unaplaza de aparcamientocon el fin de reservarla hasta que su amigo llegue y pueda aparcar. Los usuarios de las redes sociales han convertido estas imágenes en unas de las más comentadas del día y han vertido sus opiniones al respecto, pero los Aruser@s coinciden en señalar que no se trata de algo lícito.

"Recuerda, Tati, que esto nos pasó una vez: una persona se esperó hasta que llegase la amiga para que aparcase y no nos dejó aparcar", le dice Hans Arús a su hermana (y colaboradora) Tatiana Arús. "Y este señor se tumba aquí de forma inofensiva, pero esa señora se puso muy chunga cuando le dije que no podía estar reservando una plaza", asegura la tertuliana.

Angie Cárdenas cree que aquí, este señor se la está jugando. "Si no lo ves bien, puedes atropellarle, porque está completamente tumbado en el suelo. Igual echas marcha atrás y no te das cuenta", afirma asustada. A pesar de ello, no es el primero (ni el último, seguramente) que utiliza esta técnica, tal y como muestra Alfonso Arús a continuación.