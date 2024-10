Una pareja se encuentraen el hospital porque están a punto de tener un hijo cuando la mujer comienza a tener contracciones. En este momento, el marido comienza a hacer una coreografía de ballet para distraer a su mujer y hacer que el momento sea más llevadero.

En el plató de Aruser@s hay división de opiniones ante esta reacción del hombre. Tatiana Arús y David Broc se manifiestan en contra, mientras que María Moya lo ve bien. "¿Tú sabes lo largo que se te hace y lo aburrido que es? Esta muy bien", opina la tertuliana. "Cuando estás sufriendo lo último que te apetece es ver a alguien dando saltos", le responde Tatiana Arús a su compañera.

“Yo supongo, no lo sé porque evidentemente no soy mujer y nunca me he puesto de parto, supongo que tiene que ser un momento de cierta tensión”, expone Alfonso Arús, que opina: “Yo veo al marido dar estos pasos de baile y si fuera mujer le va un botijo a la cabeza…”.