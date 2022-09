Ha llegado el momento que todo el equipo de Aruser@s lleva casi un mes esperando. "Ha tardado, pero ha contestado. Hemos esperado pacientemente y tenemos nuestra recompensa", asegura emocionado Alfonso Arús antes de dar paso a la contundente respuesta del padre Adam al padre Pistolas, quien le llamó "joto" y le dedicó unas duras palabras.

"Se están comentando muchas cosas 'refeas' de mí. Esta persona dijo que yo me veo afeminado", afirma con tristeza en este vídeo el cura polaco, que ha encontrado una explicación a todos estos ataques. "Me han tratado de dañar y decirme que no debo ser como soy. Me tienen celos, es la envidia lo que los mata. Quieren que sea tan fingido y falso como ellos".

Sebas Maspons cree que cuando ha estado ante sus feligreses, ante su público habitual, es cuando el padre Adam se ha encontrado por fin cómodo para responder al padre Pistolas como se merece. Como sabemos por su ya famoso vídeo de las salchichas, el cura polaco ha estado visitando su tierra natal estos últimos días.