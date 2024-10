Un grupo de jóvenes españolas se indignan con lo que les cobran en una cafetería de París. "Estamos en París y hemos venido a tomar café a una cafetería muy mona", relata la joven, que a sus seguidores que adivinen cuánto les han cobrado por cinco cafés, una botella de agua y tres macarons.

"83 euros, la botella de agua 12 pavos", expone sorprendida la chica, que recomienda no ir a esa cafetería. "Yo en 'Emily en París' eso no lo he visto", afirma Alfonso Arús tras ver el vídeo, mientras que Angie Cárdenasatribuye el precio a las vistas que tienen desde esa terraza.

"En Formentera, una botella de agua de la misma marca en formato cartón en un chiringuito, 12 euros también", cuenta Patricia Benítez. Tatiana Arús le sorprende que no se lo esperasen porque lo normal es que hubiesen visto la carta. "Ahora Venecia es barato comparado con París, está tirado de precio", bromea Marc Redondo.