La "gran decepción" de Alfonso Arús con sus colaboradores: "Pensaba que estabais encantados, pero veo que no"

"No se salvaría nadie"

"Cuidado, porque me he llevado una gran decepción", lamenta Alfonso Arús en Aruser@s. El presentador acaba de saber que el 70% de los españoles dejaría su empleo en la empresa privada para ser funcionario y cree que sus contertulios también quieren abandonar el nido. "Yo pensaba que estabais encantados, pero veo que no", comenta.

Elizabeth López da más detalles de este estudio: "Más de la mitad de los españoles, entre 18 y 55 años, se ha planteado opositar en algún momento de su vida y considera que es una opción mucho más atractiva que hace 10 años". "La precariedad laboral y el desempleo hacen que muchas personas quieran huir de las empresas privadas y apuesten a trabajar de funcionarios para tener un puesto fijo, un salario para toda la vida y una estabilidad laboral", comenta la periodista.

En Murcia y País Vasco, este porcentaje llega casi al 80% de la población. "En la otra cara de la moneda se sitúa Madrid, que registra el porcentaje más bajo, con un 57%", detalla.

"Aquí tenemos el caso contrario: una persona que era funcionaria y dejó de ser funcionaria para venir a este programa", anuncia el presentador. "Es verdad, es cierto. Yo estaba trabajando en el ayuntamiento, en comunicación", comenta Patricia Benítez.