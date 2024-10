Los gatos son unos animales muy independientes a los que no les suele gustar que les molesten y el vídeo principal de esta noticia lo demuestra. Un felino está descansando en la cuna de un bebé y ve como el niño se está acercando. A la mascota no le apetece jugar así que se hace pasar por un peluche para no llamar la atención del pequeño, que se va de la zona consiguiendo el gato su misión.

El presentador del programa destaca que el gato ni se mueve al ver al niño que quería jugar con él. "Cuando se retira el niño, el gato de reojo mira", resalta Alfonso Arús. Por su parte, Tatiana Arús comenta que parece que la mascota ni respira cuando tiene al pequeño de frente.