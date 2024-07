Las surrealistas historias en redes sociales nunca dejan de sorprendernos. Alfonso Arús presenta en el plató de Aruser@s el divertido momento que ha compartido una mujer en TikTok donde cuenta que, tras 4 años regando a su planta, ha descubierto que es de plástico.

"Llevo 4 años, sin fallar, de cada dos días echándole agua a esta 'matita'", comienza diciendo la mujer en el vídeo," y hoy me da por mirar la 'matita'", sigue, "y le dije a mami que me trajera tierra porque se me está acabando", cuenta. La mujer coge entonces una de las hojas de la planta y descubre que es artificial: "¡Puñetas! La 'mata' es de plástico".

Los colaboradores de Aruser@s no pueden contener la risa en el plató. "La planta es de plástico pero al menos no se le ha muerto, ya sería lo último que muriera siendo de plástico", comenta Alfonso Arús. Y es que, "a día de hoy hay plantas que son buenísimas",asegura Tatiana Arús al ver la confusión de la mujer.