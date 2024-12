El gracioso 'dardo' de Juan y Medio a Eva Ruiz: "Tengo que venir rápido a levantar el programa porque, ¡qué pena!"

El plató de 'La tarde, aquí y ahora' está colorido y lleno de espíritu navideño. Con la canción de Dean Martin 'Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!' sonando y el público aplaudiendo, la copresentadora Eva Ruiz alardea de la bonita decoración que hay en su programa.

"Este ambiente, la musiquita, ¿no os parece que deberíamos dejar la decoración de Navidad todo el año?", pregunta Eva al público del programa. "Por mi bien, porque tengo unas ganas de que el árbol me dé la sombra en plena ola de calor", bromea Juan y Medio, a lo que Eva le contesta: "Si en verano no estás aquí, prácticamente".

Tan rápido como siempre, el presentador del programa aprovecha el 'dardo' de Eva y se lo devuelve a su manera, con humor: "No, prácticamente no. Me voy tres semanas y tengo que venir rápido para volver a levantarlo porque, madre mía, ¡qué pena!".

En el plató de Aruser@s se desata la risa al escuchar el duro golpe que ha recibido Eva Ruiz. "El 'qué pena' ha sentenciado la frase", opina Hans Arús.