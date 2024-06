Alfonso Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia la cara que pone un bebé al tirarse por un tobogán. La madre se tira por el tobogán con el hijo. Cuando llegan abajo se ve al pequeño con una cara que mezcla espanto y sensación de velocidad. "Yo creo que no va a repetir", opina el presentador del programa.

"No se lo esperaba, aún está procesando qué es lo que ha pasado y por qué ha cogido esa velocidad", piensa Angie Cárdenas desde el plató de Aruser@s. Mientras que Tatiana Arús no tiene claro todavía si gusta o aterroriza al pequeño la experiencia que acaba de vivir, aunque cree que dependiendo de la reacción de la madre le gustará o no. "Yo creo que está más por opción B", responde Alfonso Arús.