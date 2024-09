"No sé si Larson y Elton, los gatos de Alba, son iguales o no al gato culturista", comenta Alfonso Arús para introducir el vídeo principal de esta noticia. En las imágenes se puede ver al animal con rostro muy serio que acaba de salir de la ducha. El felino se encuentra con sus dos patas delanteras apoyadas en las paredes de la bañera como si estuviese enseñando sus pectorales en una competición de culturismo.

La mascota parece que sabe que le están grabando y posa marcando bíceps. Alba Gutiérrez comenta que en las piscinas de los hoteles hay muchos hombre que hacen como el gato y apoyan los brazos en el bordillo para que se le vean bien los brazos y el torso.

"Yo creo que tiene que llevar un agobio porque lo han bañado, que creo que aún no da crédito de lo que le ha pasado", opina Angie Cárdenas viendo la cara del animal. Idea que apoya Alba, que cree que no está muy contento. "Fíjate las orejas hacia atrás... yo creo que el baño no ha sido muy satisfactorio", añade la tertuliana.