La tiktoker @harenmork denuncia en este vídeo publicado en sus redes sociales la centralización del transporte público en España. Para demostrarla, nos propone un reto. "¿Y si probamos a unir dos puntos con transporte público sin que uno de ellos sea Madrid? ¿Qué os parece si hacemos un corredor ferroviario cantábrico que también una con Galicia?", pregunta en esta publicación de la que se hace eco Aruser@s.

Ella no quiere "ir a Madrid para absolutamente nada", sino que quiere visitar Asturias, Cantabria y el País Vasco. "Por ejemplo: Santiago de Compostela y Bilbao, 5 horas en coche. Aquí pone 8 horas y 55 minutos en transporte público... ¡Ah no! Que son 10 horas", descubre en cuanto indaga un poco más. Y eso por no hablar del transbordo que hay que hacer y el precio a pagar.

"Yo quiero ver el norte de España y no puedo porque no existe una línea que los conecte que no sea en coche", denuncia ella. En el plató, Alfonso Arús da la razón a la joven. "Lo que es terrible es que aún estemos así. Decían que nos iban a quitar los aviones, pero si no tenemos trenes, ¿qué vamos a hacer?", se queja Angie Cárdenas.