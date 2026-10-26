Ferrán Torres y Sara Sampaio: la foto que la modelo ha borrado y que desata los rumores de relación

Ferrán Torres y Sara Sampaio podrían ser la nueva pareja sorpresa. La modelo ha compartido una imagen junto a un chico, al que muchos identifican como el futbolista español.

Sara Sampaio ha compartido una imagen en su cuenta de Instagram en la que se la puede ver recibiendo un beso de un hombre, del que muchos dicen que se trata de Ferrán Torres.

"Al cabo de unos segundos borró la fotografía, pero ya era demasiado tarde porque sus fans ya la habían capturado", explica Tatiana Arús, que destaca que, aunque no hay confirmación de que sea el futbolista, muchos medios ya los han relacionado.

Además, la colaboradora de Aruser@s explica que "la modelo ha ido a las gradas del Paris Saint-Germain", equipo en el que juega el futbolista español.

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