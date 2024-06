Una espectadora lleva una tortilla de patatapara Eva Ruiz y desata la polémica con Juan y Medio en el plató de 'La tarde aquí y ahora'. "¿Quién ha hecho la tortilla?", pregunta Eva. El público al unísono responde que Paqui. "Lleva cebolla, por supuesto", comenta Juan y Medio viendo de quién es la tortilla. "Es para Eva y lleva cebolla", le confirma enfadada Paqui dejando claro que no es para él.

"Yo no sabía que Eva llevara cebolla", bromea el presentador, a lo que la copresentadora le responde "no, pero es la que me gusta a mí, yo prefiero con cebolla". Juan y Medio ironiza como si a él no le gusta con cebolla. "Pero a ti que te den", le responde Eva, que desata la risa en el plató de Aruser@s.

Sebas Maspons piensa que Eva no le va a dar ni un trozo al conductor del programa de Canal Sur. Mientras que David Broc comenta la cantidad de comida que llevan los espectadores al programa de Juan y Medio. "Tiene siempre una pintaza...", destaca Tatiana Arús.