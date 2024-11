Eugenia Martínez de Irujo ha sido la ausencia más destacada de la misa por los 10 años de la muerte de su madre, la Duquesa de Alba. Sin embargo, la que fuera mujer de Francisco Rivera se muestra muy tajante y molesta cuando le preguntan por su ausencia: "Lo digo todos los años, por favor, que sea la última vez, porque me veo repitiendo esto hasta el día que me muera".

"Fui al funeral de mi madre el año que murió, no me hace falta ir a misa para recordarla", afirma rotundo Eugenia Martínez de Irujo, que insiste: "Tengo a mi madre siempre en mi corazón, a mí las misas ni me van ni me vienen". Desde el plató de Aruser@s afirman que "tiene toda la razón del mundo". "Tiene razón el que cree que la misa sirve para recordar y el que dice que no lo necesita porque la recuerda todos los días", afirma Alfonso Arús.

Además, Tatiana Arús resalta que Eugenia Martínez de Irujo ha afirmado que no descarta un acercamiento con su hermano, Cayetano Martínez de Irujo.