El perfil de TikTok @lemonpayclips ha conseguido dejarnos con la boca abierta de pura indignación con uno de sus vídeos. En él, podemos ver cómo un reportero, disfrazado de algo que parece ser un cuervo, entrevista a una joven estudiante de psicología. "¿Cuál es la versión no ética de tu carrera?", le pregunta.

"Me cago de risa con los problemas de la gente", responde sin dudar ni un solo instante. Sus palabras hacen reír al cuervo, que sigue hurgando. "Al final no son ni problemas", añade él. En el plató de Aruser@s no pueden creerse lo que están escuchando.

Alfonso Arús se muestra bastante molesto. "Yo espero que sea un caso aislado, porque si realmente los psicólogos lo que hacen luego es reírse de los problemas de los pobres pacientes... esperemos que sea un caso único". Su única esperanza es que suspenda y nunca llegue a ser psicóloga.