Si tu pareja, por el motivo que sea, no se encuentra contigo y a ti no te gusta nada dormir solo, estos ositos de peluche te van a encantar. Y es que, ya no es solo que te hagan compañía en la cama, sino que también pueden imitar la respiración de quien normalmente duerme a tu lado. "¿Ronquido incluido?", se preguntan en Aruser@s. Sí, efectivamente, ronquido incluido.

En el plató, María Moya está entusiasmada con este invento viral, mientras que Tatiana Arús tiene sus reticencias. "Damos por hecho que la pareja es igual de peluda, ¿no?", bromea. "Pero, ¿sabes el placer y el gusto que te da cuando lo puedes desconectar?", añade Angie Cárdenas.

Lo bueno, para Patricia Benítez, sería que no hubiera siquiera que chistarle para que dejara de roncar, sino que estuviera programado para callarse de vez en cuando.

