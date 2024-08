Aunque muchos padres y madres daríamos todo lo que tenemos por algún utensilio que nos ayude a lidiar con las rabietas de nuestros pequeños, aún no ha nacido el genio que encuentre el artefacto infalible para obligarles a hacer algo que no quieran hacer, por mucho que así se publiciten en redes sociales.

Este vídeo viral emitido en Aruser@s demuestra una vez más que los adultos no tenemos ni idea de lo que pasa por la mente de un bebé y que subestimamos su capacidad destructiva. "Este gadget teóricamente impedirá que el niño derrame el plato de comida", explica Alfonso Arús en plató. Por supuesto, sus padres lo compran, "pero cuando se lo entregan al pequeño, no tarda ni tres segundos en conseguir derramarlo y mancharlo todo".

Y es que, tal y como apunta Tatiana Arús, "contra la estampación en el suelo" no hay nada que hacer. "Yo compré uno con ventosa que no sé cómo lo hace ella, que a mí me cuesta arrancarlo y ella lo tira al suelo", confiesa Alba Gutiérrez, que ha sido madre recientemente.

(*) Disfruta de los mejores momentos de la temporada de Aruser@s este verano en Aruser@s Fresh. Todos los días de lunes a viernes de 9:00 h a 11:00 h y también en laSexta.com.