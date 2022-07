Alfonso Arús se pregunta si las cenizas de un coche que hayas "querido" también pueden reposar en una runa. La mejor para contestar esta pregunta es María Moya. En numerosas ocasiones se ha visto cómo se puso de triste al despedirse de su coche 'forfi'. En el programa incluso le hicieron un vídeo con sus últimas imágenes juntos.

Y sí, la colaboradora asegura que se podría hacer aunque ella no lo hizo con 'forfi': "Creo que si me hubiese quedado las cenizas no hubiera pasado página", desvela.

A pesar de ello, Marc Redondo recuerda cómo sí que Moya donó "las piezas y el motor" para que pudiesen darle otra vida a otro vehículo. "En la habitación tenía la matrícula colgada", bromea Sebas Maspons al ver de nuevo las últimas imágenes de la aruser@ y su antiguo coche. En el vídeo principal de esta noticia puedes verlas.