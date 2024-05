El tiktoker @cachitodejamon se ha hecho viral mostrando esta curiosa oferta de un hotel en Alemania. El creador de contenido cuenta en el vídeo que en ese hospedaje si no pides el servicio de limpieza un día, te regalan dos tickets que puedes canjear por la bebida que quieras. Al joven en el vídeo se le puede ver canjearlo por una cerveza y por un cappuccino, de tamaño normal, no son más pequeños por ser gratis.

"Yo opino que la gente joven que normalmente limpia su habitación una vez al mes, pues tampoco notará ninguna diferencia y entre tener la habitación hecha una cuadra pero degustar una cerveza, no hay color", expone Alfonso Arús. Angie Cárdenas apunta que a la gente desordenada prefiere dejarlo así y que nadie le toque nada, que recoger.

Hans Arús no quiere pensar en el pobre personal de limpieza si alguien llama servicio de habitaciones para que le suban la comida y luego pide que no le limpien la habitación para tener dos bebidas gratis. Para el presentador se estiran poco por no pedir el servicio de limpieza. "Al final te invitan a una cerveza", argumenta.