Una española que vive en Japón desvela qué le hubiera gustado saber antes de ir a vivir allí: "Te roban la ropa interior"

"¿Qué te hubiera gustado saber antes de venir a Japón a vivir como mujer?", pregunta una tiktoker a una española que también vive allí y que revoluciona las redes con su respuesta: "No vivir en un primero".

En Aruser@s, muestran el viral de @yunaetsukino, una tiktoker española que vive en Japón y se ha encontrado con otra española que también vive allí, a la que le ha preguntado qué le hubiera gustado saber, como mujer, antes de mudarse.

"Como mujer me hubiese gustado saber que no debería vivir en un primer piso porque te roban la ropa interior", responde tajante la chica, añadiendo que "pensaba que era un tópico, pero no".

La joven cuenta una anécdota de una amiga que vivía en un bajo: "Ella vivía en el primer piso y tenía la ropa interior fuera y no dejaron nada, solo los calcetines".

La creadora de contenido y entrevistadora aconseja "poner una pieza de ropa interior masculina" para que los ladrones no husmeen en la zona. "Eso es antirrobo", asegura.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el debate que se ha generado entre los tertulianos en el plató.