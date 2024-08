Natalia Álvarez, una española que vive en Sídney, no imaginaba todo lo que le ocurriría al poco de mudarse allí y tras una dura jornada de trabajo, lo cuenta a través de su cuenta '@Natalia_Who'.

La joven llegó a su apartamento después de su jornada laboral y calentó un trozo de pizza, ocho minutos, en el microondas. De pronto, y antes de que se diera cuenta, saltó la alarma de incendios y rápidamente acudieron los bomberos al bloque para comenzar a desalojar a los vecinos.

"Debo 1.500 euros, me quiero morir", lamenta la joven en X que pide ayuda a los españoles con un crowfounding. "Si cada español pone 1 euro seré capaz de volver a España sin deber 3 órganos y medio al cuerpo de bomberos australiano. Os dejo aquí un Go Fund Me por propuesta popular y os cuento la historia de mi ruina, que tampoco tiene mucho misterio", expresa Natalia en redes, que pasa a explicar cómo sucedió todo.

"Parece que va a conseguir recaudar el dinero", confirma Hans Arús que presenta el viral en el plató. "Es un poco la imagen de 'imbécil del día' que te salte humo por calentar un trozo de pizza y acabes con una multa de 1.500 euros", opina el tertuliano. "Pobrecita, tampoco estaba en sus planes que le ocurriera eso", lamenta el presentador del programa.