Un español que trabaja en Google Maps explica cómo es su jornada: camina 11 kilómetros en menos de tres horas

En muchas ocasiones hemos cuestionado el funcionamiento de Google Maps: errores en las indicaciones, problemas con la navegación GPS, actualizaciones que causan fallos... pero, ¿sabemos realmente cómo funciona?

El tiktoker'@joselarax', que trabaja como operador de cámara para la compañía, ha explicado a sus seguidores cómo es su jornada: tanto la ruta como la mecánica del aparato.

La ruta comienza en Alcosa (Sevilla), pero con problemas. "El 'pitote' este no me ha cogido cobertura y me está dando varios fallos mientras camino", cuenta el joven, que indica que el primer kilómetro lo ha terminado en 19 minutos: "Un ritmo bastante bajo". Para conocer las rutas a seguir, José lleva un móvil enganchado a su brazo que se lo va indicando. Tras recorrer varios parques, decide descansar: "Me encanta porque me he parado aquí con el 'pitote' y la gente se piensa que es un radar".

Y por fin, día finalizado: 11 kilómetros en menos de tres horas. "Pues no está nada mal", asegura Alfonso Arús. "Se le ha estropeado muchas veces, que es algo que nos temíamos todos", confiesa Hans Arús.