"No sé los recuerdos que tenéis vosotros de vuestra época escolar, cada uno tiene el suyo. Pero, según una encuesta que hoy se ha hecho pública, resulta que la gente cree que la escuela de antes era mejor que la de ahora", cuenta Alfonso Arús en Aruser@s acerca de la I Encuesta de percepción social de la innovación educativa, elaborada por Fundación Cotec.

El estudio arroja este llamativo dato que incluye al 52% de los encuestados. "El 54% considera que no se les enseña a los jóvenes lo que deberían aprender. También dicen que los docentes no son como antes y que los alumnos no respetan a los profesores", añade Alba Sánchez, aportando más información al respecto.

El presentador no está del todo de acuerdo con algunas de las conclusiones. "Hay niños que con diez años ya saben hacer la maniobra de Heimlich, cosa que en nuestra época era impensable", reflexiona. Las colaboradoras echan de menos algunas asignaturas que preparen a los más pequeños para las cosas más complicadas de la vida, como hacer la declaración de la renta. "Pero es que en tu época, tampoco existía", señala el jefe.

Tatiana Arús destaca que la educación vial está ahora mucho más avanzada que antes, pero Rocío Cano quiere que en la escuela vuelvan a enseñar a coser. Al menos, a ella le hubiera gustado aprender. "Hay una cosa que está muy clara, que se está bajando el nivel de exigencia en todo", critica Marc Redondo.