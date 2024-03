"Aquí hay un reconocimiento entre la cuidadora y el pingüino. Suele ser la voz lo que hace que se reconozcan entre ellos. También está claro que hay un fuerte vínculo", explica la bióloga Evelyn Segura en Aruser@s acerca de este vídeo en el que vemos al animal correr a los brazos de la mujer para darle un abrazo.

Pero ojo, porque no todo es tan entrañable como parece, advierte la científica. "Ahora, ¿cómo se ha forjado este vínculo que hace que el pingüino reaccione de esta forma cuando la ve? Es lo que no sabemos. Puede ser que haya necesitado los cuidados de esta humana y ahí se ha quedado esa impronta o a lo mejor son unos cuidados que podríamos poner en tela de juicio si están o no están bien", comenta.

"A los animales, si los queremos observar en su hábitat, tienen que tener su identidad propia y comportarse como lo que son. En este caso, como un pingüino". Alfonso Arús prefiere quedarse con la primera opción y creer que entre ellos ha surgido un cariño muy especial.