Aunque este vídeo viral protagonizado por un cervatillo y un bebé puede llegar a ser lo más tierno que hayas visto en tu vida, lo cierto es que hay varias cosas que se están haciendo mal en esta situación, cuenta la bióloga Evelyn Segura en Aruser@s. El animal fue rescatado por esta familia y crece junto a la pequeña, jugando y aprendiendo, pero no siempre será un cervatillo pequeño.

"Las astas pueden aparecer tarde o temprano", avisa. Segura explica que no es recomendable llevarse a un animal salvaje a casa y "criarlo como si fuera una mascota". "No es un animal domesticado y puede haber conflictos a la larga", cuenta. A la hora de rescatarles también debemos tener en cuenta que, en numerosas ocasiones, sus madres no les han abandonado.

"Están deambulando por la zona y los pequeñinos están escondidos, refugiados. La gente cree que están abandonados o que su madre ha fallecido y lo quieren rescatar y ayudarlo. Mal. No lo toquemos", advierte. "Si queréis, dar aviso a emergencias de que ese animal está ahí, pero, sobre todo, no lo toquéis".