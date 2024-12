Enrique del Pozo, sobre Bárbara Rey: "Cuando interviene dinero, la dignidad tiene un precio determinado"

Enrique del Pozo critica que Bárbara Rey vaya a hablar en un programa: "No me parece bien que vender las barbaridades que se han dicho de ella tengan un precio. Pero un millón de euros es un millón de euros".

Enrique del Pozo ha criticado la participación de Bárbara Rey en un programa de televisión. "Lo que pasa es que tanto el hijo como todo el mundo, cuando interviene un cheque e interviene dinero, la dignidad tiene un precio determinado", ha afirmado Enrique del Pozo.

"Entonces, ni me parece bien lo que ha hecho su hijo ni en este caso, que me perdone Bárbara Rey, no me parece bien que vender las barbaridades que se han dicho de ella tengan un precio", ha destacado Enrique del Pozo, que ha resaltado: "Pero bueno, un millón de euros es un millón de euros". "Va a contar lo que quiera contar", ha afirmado Enrique del Pozo sobre las nuevas declaraciones de Bárbara Rey, de la que dice que "dejará un espacio más para seguir contando cosas y seguir llevándoselo crudo".

Tras escucharle, Alfonso Arús afirma que "Enrique siempre maneja buena información", pero le parece "exagerado ese precio": "No creo que sea un precio acorde a los presupuestos de los programas de televisión". Por su parte, Tatiana Arús explica que ella ha leído las dos cosas: "Una noticia de que se había ofrecido en un principio a 400.000 y se habría subido a las seis cifras, y otra noticia, de que la cantidad no habría aumentado y seguirán siendo 400.000 euros". "Y sigo pensando que son muchos 400.000 euros", insiste Alfonso Arús, que destaca: "Creo que Bárbara contará las historias con el hijo y que del emérito hablará poco o nada".