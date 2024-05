"¿Qué plato de España no te gustó?", es la pregunta que el creador de contenido @mario_colomina ha hecho a personas latinoamericanas que residen en España. "La paella que he probado no me ha gustado", expone una chica de Guatemala, que no ha sido la única que ha respondido con este plato. Una mujer chilena cuenta que ha comido paellas muy ricas, pero admite que ha comido otras que no le acaban de gustar, mientras que un chico colombiano también la selecciona. "La de marisco no me gusta nada el sabor", reconoce.

"Esperaba más de los churros, están mejor en México", afirma una joven mejicana que dice que en su país son más dulces y más ricos. "Como la comida mejicana, que es mejor que la españolas, tiene más sabor", comenta. Por último, aparece un hombre argentino que reconoce que no le gustan los calçots. "Es soso, no tiene nada, es rancio no te dice nada", argumenta. "Hay que decirle a este señor argentino que al calçot hay que ponerle salsa", explica Hans Arús ofendido por la selección del hombre, mientras Alfonso Arús añade "con la salsa no te preocupes, que soso no le va a quedar".

Sobre los churros, Marc Redondo se sorprende de que diga que no son dulces, porque según él, dependiendo de la churrería le ponen mucha azúcar, en cambio Tatiana Arús está de acuerdo y expone que la diferencia estará en que ellos le pondrán el azúcar en la masa. "Cuándo uno crece en un país y lleva 20 o 30 años acostumbrándose a la gastronomía local, también es lógico que al cambiar de país siga teniendo un apego especial a su tierra", expone el presentador del programa validando todas las opiniones del vídeo.