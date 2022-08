Se encontraba de vacaciones en Francia, disfrutando del paisaje con su bicicleta, cuando Mercedes Milá sufrió una aparatosa caída por intentar esquivar a un insecto que se cruzó en su camino.

"Un tábano me picó y para defenderme de él solté la mano derecha de la bici y me fui directa a una zarzamora que tenía maderas y muchas cosas dentro. Al caerme, noté que me rompía el hombro", relataba la presentadora a través de diversos stories en su cuenta de Instagram, en los que informaba a sus seguidores sobre su hospitalización en el país galo y el diagnóstico que entonces le dieron. La catalana tenía, según los médicos franceses, el húmero roto.

Ahora, esta misma red social vuelve a servir de altavoz a la periodista, que ha confirmado que tiene que pasar por quirófano urgentemente debido a la gravedad de su lesión.

"Mi médico, Rafa González-Adrio, ha pedido a la clínica del Dr. Manchón que me ha haga un TAC hoy. No he dado crédito al resultado. En el hospital de Francia, cerca de donde me caí, me aseguraron que tenía una rotura limpia que no requería operación y ahora resulta que me destrocé la cabeza del húmero y es urgente que pase por quirófano", ha informado recientemente a sus seguidores.

A pesar de que "el dolor va en aumento", Mercedes Milá intenta no perder el buen humor y asegura que intenta trasladarse a momentos más felices escuchando a Serrat y Ana Belén interpretar 'Mediterráneo'. En sus stories también ha querido recordar a su perro Scott, que le está esperando en Menorca para cuando ella pueda volver.