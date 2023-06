Alfonso Arús enseña en el vídeo que hay sobre estas líneas el emotivo momento vivido en un concierto de Lewis Capaldi, quien sufrió una crisis en directo: "El cantante sufre el síndrome de Tourette y empieza a sufrir espasmos y tics en medio de la actuación".

Pese a que no consigue que "le salga la voz, el público le ayuda y comienza a cantar la canción 'Someone You Loved' a pleno pulmón para que le dé tiempo a recuperarse", explica el presentador, que destaca "el comportamiento excepcional del público".